Ставрополье заняло 23-е место в рейтинге регионов России по качеству жизни

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:37:43+03:00

В прошлом году наш край был на строчку выше

Изменить размер текста: A A

Ставропольский край занял 23-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2019 год. Общий рейтинговый балл края составил 52,172. В прошлом году Ставрополье занимало 22-е строчку.

По оценке экспертов РИА Рейтинг, подготовивших данное исследование по заказу РИА Новости, рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. По мнению экспертов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится.

Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

Чеченская республика оказалась на 71-м месте, Кабардино-Балкарская Республика – заняла 75-ю строчку, Дагестан – 64-е место, Северная Осетия -76-е, Ингушетия – 79-е. Хуже всего дела обстоят в КЧР, этот регион занял последнюю строчку рейтинга регионов России по качеству жизни.

При составлении рейтинга учитывались 70 показателей. В частности, рассматривались основные аспекты качества жизни: доходы населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демография, обеспеченность социальной инфраструктурой, развитие экономики, развитие малого бизнеса, освоенность территории региона и состояние транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU