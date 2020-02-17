В Ингушетии в крупном смертельном ДТП пострадали пять человек
В Назрани, на улице Тангиева, произошла крупная авария с участием двух иномарок - "Мерседес" и "Фольксваген". В результате ДТП пять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.
- В результате происшествия пострадали 4 человека, и 1 человек погиб на месте. Пострадавшие были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу города Назрань, - сказано в сообщении ведомства.
Как можно судить по фотографиям в социальных сетях, одна из машин проломила столб и жутко смялась.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции и бригада МЧС (четыре спасателя и одна единица техники).
ИСТОЧНИК KP.RU
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