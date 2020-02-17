2020-02-17T16:25:56+03:00
Происшествия

В международном аэропорту Махачкалы с борта самолета сняли двух пассажиров

Против мужчин составили административные протоколы
Антон ШАПОВАЛОВ
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Двух пассажиров, летевших в Махачкалу, по прибытию в Международный аэропорт города привлекут к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Мужчины, одному из которых 40 лет, а другому - 36, заняли не свои места. Бортпроводница просила пассажиров занять кресла, соответствующее их посадочному талону. Но они игнорировали сотрудницу авиакомпании, а когда все-таки реагировали на ее призывы - отказывались выполнять требование.

В отношении клиентов составили административные протоколы. По данным МВД по СКФО, мужчины нарушили шестую часть 11.17 статьи (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна). Пассажирам грозит до 15 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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