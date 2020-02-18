В Ставрополе у молочного комбината нашли продукты с антибиотиками
В продукции молочного комбината «Ставропольский» специалисты нашли антибиотики. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по СК и КЧР.
Так, в сметане с массовой долей жира 20% был обнаружен антибиотик ампициллин. Выяснилось, что его используют в ветеринарии, когда лечат животных от пневмонии, пастереллёзе и сальмонеллёзе.
В кефире с массовой долей жира 2,5% и в сладко-сливочном несолёном масле «Крестьянское» высшего сорта с массовой долей жира 72,5% специалисты обнаружили антибиотик флорфеникол амин. Этим препаратом лечат крупный и мелкий рогатый скот. Однако, по словам специалистов, его запрещено вводить дойным коровам.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополь могут собраться граффитисты со всего мира, чтобы преобразить сотню фасадов домов, открыть современные музеи под открытым небом. Для этого наш регион должен выиграть в народном голосовании. Серия творческих фестивалей запланирована с 15 апреля по 30 октября.
Пока на открытие «Культурного кода» претендуют шесть регионов России. Ставропольский край уступает место Ленинградской области, заняв второе место.
ИСТОЧНИК KP.RU