На Ставрополье пьяный водитель без прав пытался уйти от полицейских

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:14:15+03:00

За рулем автомобиля оказался 20-летний пьяный юноша, который пока водительское удостоверение не получил и права управления не имел Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Водителю грозит в общей сложности штраф более 32 тысяч, а также от 10 до 30 суток административного ареста

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В городе Ипатово поездка 19-летнегоюноши на старенькой «шестерке» обернулась многотысячным штрафом и угрозой административного ареста. Инцидент произошёл накануне вечером: наряд ДПС при патрулировании города заметил машину, водитель которой при виде экипажа прибавил скорость.

Во время преследования сотрудники ГИБДД неоднократно по громкой связи требовали остановиться, сначала водитель игнорировал требования полицейских, но вскоре припарковался у обочины.

За рулем автомобиля оказался 20-летний пьяный юноша, который пока водительское удостоверение не получил и права управления не имел.

Против него составили несколько административных материалов: по статьям «Невыполнение водителем, не имеющим права управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и по статье «Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции».

Кроме того, выяснилось, что на автомобиле были установлены подложные номера, а само транспортное средство давно списано в утиль. По данному факту был составлен еще один административный материал.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю,

водителю грозит в общей сложности штраф более 32 тысяч, а также от 10 до 30 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU