«Теплосеть» Ставрополя опять возглавил скандально известный директор

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:01:51+03:00

Ранее суд приговорил его к 500 -тысячному штрафу и запретил мужчине в течение двух лет занимать руководящие посты

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В Ставрополе руководителем АО «Теплосеть» стал Владимир Вдовин. А его напомним, в марте 2018 года признали виновным по уголовному делу о присвоении и растрате.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в краевых ведомствах, Вдовин, будучи гендиректором ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», жил в особняке стоимостью более 17 миллионов рублей. При этом мужчина каждый месяц получал компенсацию за наем жилья в 40 тысяч рублей.

Таким образом, он присвоил деньги ГУП СК «Ставрополькрайводоканала» на общую сумму не менее 185 394 рубля. Эти средства Вдовин потратил на личные нужды. История получила широкий резонанс после того, как журналисты ОНФ подняли этот вопрос на пресс-конференции Владимира Путина в Москве.

Действия Вдовина причинили госпредприятию ущерб почти в 200 тысяч рублей. Уже находясь под следствием, в 2017 году ставрополец устроился работать директором АО «Теплосеть». Правда, через месяц ему пришлось уволиться.

Ранее суд приговорил его к 500 -тысячному штрафу и запретил мужчине в течение двух лет занимать руководящие посты. Годы прошли и ставропольца снова вернули на пост директора АО «Теплосеть».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе на бывшего главу пресс-службы МЧС по Ставропольскому краю Олега Дегтярева полиция завела уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте». Теперь ему грозит штраф в полмиллиона рублей и принудительные работы.

Дегтярева уже уволили из регионального МЧС. По официальной информации - в связи с выходом на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU