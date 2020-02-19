На Ставрополье водитель легковушки сбил насмерть 71-летнего старика

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:43:04+03:00

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Трагедия произошла в Нефтекумском округе. Попытка перебежать дорогу в неустановленном месте обернулась для 71-летнего пенсионера смертельным исходом.

Так, в селе Каясула водитель «ВАЗ-21065» выбрал небезопасную скорость, не смог вовремя среагировать и сбил старика, который переходил дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм ставрополец скончался до приезда медиков.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, за рулем автомобиля был 34-летний местный житель. За последние два года он несколько раз привлекался за нарушение скоростного режима.

У мужчины произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU