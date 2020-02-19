На Ставрополье водитель иномарки сбил на зебре мужчину

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:11:28+03:00

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Инцидент произошёл 18 февраля, на одной из улиц Пятигорска. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, водитель «Фольксваген Поло» не уступил дорогу пешеходу на зебре и сбил его.

С переломом таза и множественными травмами 45-летний местный житель госпитализирован.

За рулем иномарки был 47-летний ессентучанин. Известно, что мужчина не является злостным нарушителем ПДД РФ. У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» писала, что в одном из сел Нефтекумского округа водитель легковушки сбил насмерть 71-летнего старика. Пенсионер пытался перебежать дорогу в неустановленном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU