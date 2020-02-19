На Ставрополье инспектора ГИБДД осудят за вымогательство взятки у водителя

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:19:17+03:00

Инспектор стал требовать 30 тысяч рублей за несоставление протокола за якобы совершенное водителем административное правонарушение

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Инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы ГИБДД отделения ГИБДД отдела МВД России по Благодарненскому району обвиняется в вымогательстве взятки должностным лицом.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по региону, 12 сентября 2019 года правоохранитель остановил автомобиль под управлением мужчины.

Он составил в отношении водителя два административных протокола за управление транспортным средством водителем, не имеющим на то права и управление транспортным средством без страхового полиса.

Затем инспектор стал требовать 30 тысяч рублей за несоставление протокола за якобы совершенное им административное правонарушение – управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU