На Ставрополье инспектора ГИБДД осудят за вымогательство взятки у водителя
Инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы ГИБДД отделения ГИБДД отдела МВД России по Благодарненскому району обвиняется в вымогательстве взятки должностным лицом.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по региону, 12 сентября 2019 года правоохранитель остановил автомобиль под управлением мужчины.
Он составил в отношении водителя два административных протокола за управление транспортным средством водителем, не имеющим на то права и управление транспортным средством без страхового полиса.
Затем инспектор стал требовать 30 тысяч рублей за несоставление протокола за якобы совершенное им административное правонарушение – управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU