На Ставрополье трое мужчин ответят за убийство пенсионера

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:30:11+03:00

Злоумышленники разбили гвоздодером окно и забрались в дом к старику. Там они до смерти избили его металлической трубой

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Инцидент произошёл в январе 2019 года. У пенсионера в селе Московском Изобильненского городского округа с территории дома похитили металл. Он самостоятельно вычислил причастных к краже, и сообщил одному из них, что если они не вернут имущество, он заявит о краже в правоохранительные органы.

Через несколько дней обвиняемые прибыли в дом к пожилому мужчине, разбили гвоздодером окно и забрались в комнату. Там они ударили потерпевшего отрезком металлической трубы, а один из нападавших нанес ему несколько ударов гвоздодером по голове.

Прихватив с собой пневматический пистолет, мобильный телефон и кошелек с деньгами, злоумышленники скрылись.

От полученных травм 72-летний мужчина через несколько дней скончался в больнице.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по Ставрополью, обвиняемые пойманы и им предстоит ответить за содеянное. Злоумышленниками оказались: 44-летний житель Ставрополя и два его подельника: 1998 и 200 года рождения. Им предъявлено обвинение по статьям: «Убийство» и «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU