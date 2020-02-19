2020-02-19T11:07:24+03:00
Происшествия

В Ставрополе мужчина остановил ремонт дороги у дома сообщением о бомбе

За ложь Валерий Набокин получил срок
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ставрополе закончилось рассмотрение дело о ложном сообщении сотрудникам службы спасения о бомбе. Валерий Набокин доложил спасателям, что учебное заведение, около которого он живет, заминировано. Об этом сообщает ФСБ по Ставропольскому краю.

В 2019 году мужчину мучили дорожные работы, гремевшие, как правило, по ночам. Валерий решил в миг прекратить эти действа и позвонил в службу спасения. В отчаянии 44-летний невыспавшийся житель сказал, что учебное заведение около него заминировано.

- На основании полученных материалов оперативно-розыскной деятельности отделом № 3 СУ УМВД России по Ставрополю в отношении Набокина возбуждено уголовное дело по второй части статьи 207 УК РФ, - сказано в сообщении.

4 февраля Промышленный суд приговорил мужчину к условному сроку, который продлится три года. Еще столько же ему придется провести на испытательном сроке.

С начала 2020 года в крае пока что был зафиксирован только один случай ложного сообщения о минировании. Спасателей вызвал пресс-секретарь МЧС по региону Олег Дегтярев во время празднования своего юбилея.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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