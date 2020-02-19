Портфель льготных кредитов ВТБ в регионах СКФО превысил 11 млрд рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:34:18+03:00

Чаще всего предприятия округа получают помощь от банка по программе Минсельхоза РФ

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Кредитный портфель банка ВТБ в рамках программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае, Республиках Дагестан и Кабардино-Балкария по итогам 2019 года вырос на 56% и составил около 11,6 млрд рублей.

Одним из наиболее востребованных льготных механизмов финансирования у предприятий СКФО стала программа Министерства сельского хозяйства. Так, за 12 месяцев прошедшего года ВТБ подписал с аграриями 115 кредитных соглашений на общую сумму более 7,3 млрд рублей, из которых было профинансировано около 6 млрд рублей.

Заемные ресурсы компаниям этого сектора предоставляются по ставке не более 5% годовых. Также в рамках обновленной «Программы 1764» Министерства экономического развития ВТБ заключил с компаниями СКФО 63 соглашения общей стоимостью около 3,7 млрд рублей с возможностью получения кредитных средств по ставке не более 8,5% на срок до 10 лет в зависимости от цели кредитования.

Более 3,3 млрд рублей заемных средств уже предоставлены бизнесу. Кроме того, кредитный портфель по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, реализуемой ВТБ совместно с корпорацией МСП, по итогам прошлого года составил 78 млн рублей.

- Интерес наших партнеров к льготным механизмам финансирования остается стабильно высоким. Следуя клиентоориентированной стратегии ВТБ, только на реализацию инвестиционных проектов в 2019 году по госпрограммам компаниям СКФО предоставлено порядка 2,4 млрд рублей. Ресурсы направлены на расширение производств, модернизацию материально- технической базы предприятий и укрепление их позиций на рынке, - прокомментировал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU