Видео: на Ставрополье бурно обсуждают танец трех парней с автоматом
Героями нашумевшего ролика, который продолжает набирать обороты в сети, стали жители Георгиевска. А произошёл инцидент на одной из городских улиц.
Трое парней вышли из иномарки, один из них держал в руках предмет, похожий на автомат. И тут началась «эпатажная часть вечеринки». Из дверей автомобиля раздается характерная кавказская поп-музыка.
Ставропольцы пускаются в зажигательный пляс. Тот парень, что держит автомат, размахивает им во время танцев и делает вид, что собирается стрелять.
Танцы с автоматом в Георгиевске .
- Умный и взрослый человек мимо не пройдёт. А увидев оружие в руках, обратится куда - нибудь, чтобы избежать неприятностей, - пишет пользователь сети под видео.
- Малолетки и дешевые колхозные понты, - считает другой житель Георгиевска.
ИСТОЧНИК KP.RU