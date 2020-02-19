Видео: на Ставрополье бурно обсуждают танец трех парней с автоматом

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:18:08+03:00

«Эпатажная часть вечеринки» началась после того, как мужчина включил кавказскую музыку

Изменить размер текста: A A

Героями нашумевшего ролика, который продолжает набирать обороты в сети, стали жители Георгиевска. А произошёл инцидент на одной из городских улиц.

Трое парней вышли из иномарки, один из них держал в руках предмет, похожий на автомат. И тут началась «эпатажная часть вечеринки». Из дверей автомобиля раздается характерная кавказская поп-музыка.

Ставропольцы пускаются в зажигательный пляс. Тот парень, что держит автомат, размахивает им во время танцев и делает вид, что собирается стрелять.

Танцы с автоматом в Георгиевске .

- Умный и взрослый человек мимо не пройдёт. А увидев оружие в руках, обратится куда - нибудь, чтобы избежать неприятностей, - пишет пользователь сети под видео.

- Малолетки и дешевые колхозные понты, - считает другой житель Георгиевска.

ИСТОЧНИК KP.RU