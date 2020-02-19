На Ставрополье внучка жестоко зарезала свою бабушку

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:19:41+03:00

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Инцидент произошёл в Кисловодске 13 февраля. Там между 59-летней бабушкой и ее 14-летней внучкой произошел конфликт из-за сделанного девочке замечания о качестве уборки.

Подросток разозлилась и несколько раз ударила ножом в пожилую родственницу. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, бабушка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Против 14-летней ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU