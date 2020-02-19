2020-02-19T12:11:44+03:00
Общество

«Ждет сына»: перед аварией в Таиланде российский спортсмен женился

«КП-Северный Кавказ» узнала подробности о жизни Арсена Гусбанова
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото с острововФото с острововФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Получивший тяжелейшую травму на сборах в Таиланде боец из Дагестана Арсен Гусбанов недавно обзавелся семьей и «ждет сына». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал тренер спортсмена:

- Полгода назад Арсен женился. Говорит, ребенок родится, мальчик, будет тренировать, - поделился с нами Омарасхаб Курамагомедов.

С его слов, Гусбанов не попал в сборную России из-за травмы. И уехал на острова к близкому другу тренироваться.

Напомним, что 26-летний вольник разбился на мопеде. Лечение и перевозку взялся оплачивать глава Чечни Рамзан Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье школьница убила бабушку за замечание о плохой уборке
В Ставрополе из здания краевого суда эвакуировали людей
Видео: обнаженный танец показала на оживленной дороге ставропольчанка
Борцу, сломавшему на чемпионате шею, за день собрали 600 тысяч на реабилитацию
Ставрополь борется за возможность стать площадкой для граффитистов со всего мира
Стало известно, в каком возрасте ставропольцы чаще всего вступают в брак
Ставропольскую «Теплосеть» опять возглавил осужденный за растрату Владимир Вдовин
«Ждет сына»: перед аварией в Таиланде российский спортсмен женился
На Ставрополье внучка жестоко зарезала свою бабушку
Видео: на Ставрополье бурно обсуждают танец трех парней с автоматом
Портфель льготных кредитов ВТБ в регионах СКФО превысил 11 млрд рублей
В Ставрополе мужчина остановил ремонт дороги у дома сообщением о бомбе
На Ставрополье трое мужчин ответят за убийство пенсионера
На Ставрополье инспектора ГИБДД осудят за вымогательство взятки у водителя
На Ставрополье водитель иномарки сбил на зебре мужчину
На Ставрополье водитель легковушки сбил насмерть 71-летнего старика