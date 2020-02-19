«Ждет сына»: перед аварией в Таиланде российский спортсмен женился
«КП-Северный Кавказ» узнала подробности о жизни Арсена Гусбанова
Фото с острововФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Получивший тяжелейшую травму на сборах в Таиланде боец из Дагестана Арсен Гусбанов недавно обзавелся семьей и «ждет сына». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал тренер спортсмена:
- Полгода назад Арсен женился. Говорит, ребенок родится, мальчик, будет тренировать, - поделился с нами Омарасхаб Курамагомедов.
С его слов, Гусбанов не попал в сборную России из-за травмы. И уехал на острова к близкому другу тренироваться.
Напомним, что 26-летний вольник разбился на мопеде. Лечение и перевозку взялся оплачивать глава Чечни Рамзан Кадыров.
ИСТОЧНИК KP.RU