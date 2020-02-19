Ставрополь борется за возможность стать площадкой для граффитистов со всего мира

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:19:30+03:00

Наш регион на сегодняшний день в тройке лидеров

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополь могут собраться граффитисты со всего мира, чтобы преобразить сотню фасадов домов, открыть современные музеи под открытым небом. Для этого наш регион должен выиграть в народном голосовании.

Наш регион на сегодняшний день в тройке лидеров. Ставрополье занимает вторую строчку, его опережает Ленинградская область. Если вы ещё не проголосовали за родной край, то это можно сделать в официальной группе платформы в соцсети «ВКонтакте» до 3 марта, - пишет «Ставропольская правда».

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, в каком возрасте ставропольцы чаще всего вступают в брак. В прошлом году самой юной паре было всего лишь по 16 лет. А вот самая «взрослая» невеста оказалась 88-летней жительницей региона.

Однако ее рекорд побил наш любвеобильный земляк, который решил пожениться в 91 год. Всего за 2019 год в регионе создано 15615 новых семей.

ИСТОЧНИК KP.RU