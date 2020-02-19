Борцу, сломавшему на чемпионате шею, за день собрали 600 тысяч на реабилитацию
В благотворительном фонде "Чистое сердце" рассказали, что за день на реабилитацию 26-летнего Пайзутдина Алиева в специальном центре города Сестрорецк собрали необходимые 600 тысяч рублей.
- Собранные средства будут переданы матери спортсмена, которая находится рядом с сыном в Санкт-Петербурге, - добавили представители фонда.
Напомним, что Алиев получил тяжёлые травмы на турнире по грэпплингу в Санкт-Петербурге. Спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом шейных позвонков и повреждение спинного мозга. Со дня операции до сегодняшнего дня Пайзутдин в реанимации. Но уже в сознании, сам дышит, пьет и ест.
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ИСТОЧНИК KP.RU