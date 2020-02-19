2020-02-19T13:22:57+03:00
Спорт

Борцу, сломавшему на чемпионате шею, за день собрали 600 тысяч на реабилитацию

Деньги передали маме Пайзутдина Алиева
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Алиев еще в реанимацииАлиев еще в реанимации
Изменить размер текста:

В благотворительном фонде "Чистое сердце" рассказали, что за день на реабилитацию 26-летнего Пайзутдина Алиева в специальном центре города Сестрорецк собрали необходимые 600 тысяч рублей.

- Собранные средства будут переданы матери спортсмена, которая находится рядом с сыном в Санкт-Петербурге, - добавили представители фонда.

Напомним, что Алиев получил тяжёлые травмы на турнире по грэпплингу в Санкт-Петербурге. Спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом шейных позвонков и повреждение спинного мозга. Со дня операции до сегодняшнего дня Пайзутдин в реанимации. Но уже в сознании, сам дышит, пьет и ест.

ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ! Борец сломал шею из-за неудачного приема.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Улыбается, шевелит ногами и руками!»: борец, сломавший шею на «Кубке мира», пришел в себя

«КП-Северный Кавказ» узнала, что Пайзутдин Алиев пошел на поправку [фото, аудио]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье школьница убила бабушку за замечание о плохой уборке
В Ставрополе из здания краевого суда эвакуировали людей
Видео: обнаженный танец показала на оживленной дороге ставропольчанка
Борцу, сломавшему на чемпионате шею, за день собрали 600 тысяч на реабилитацию
Ставрополь борется за возможность стать площадкой для граффитистов со всего мира
Стало известно, в каком возрасте ставропольцы чаще всего вступают в брак
Ставропольскую «Теплосеть» опять возглавил осужденный за растрату Владимир Вдовин
«Ждет сына»: перед аварией в Таиланде российский спортсмен женился
На Ставрополье внучка жестоко зарезала свою бабушку
Видео: на Ставрополье бурно обсуждают танец трех парней с автоматом
Портфель льготных кредитов ВТБ в регионах СКФО превысил 11 млрд рублей
В Ставрополе мужчина остановил ремонт дороги у дома сообщением о бомбе
На Ставрополье трое мужчин ответят за убийство пенсионера
На Ставрополье инспектора ГИБДД осудят за вымогательство взятки у водителя
На Ставрополье водитель иномарки сбил на зебре мужчину
На Ставрополье водитель легковушки сбил насмерть 71-летнего старика