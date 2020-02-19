2020-02-19T13:52:55+03:00
Общество

Видео: обнаженный танец показала на оживленной дороге ставропольчанка

По словам очевидцев, инцидент происходил на улице Доваторцев, неподалёку от крупного торгового центра
Ася АСРЯН
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Инцидент сняли на мобильный случайные очевидцы. Так, вечером на оживленной дороге в Ставрополе смелая девушка решила исполнить незабываемый танец. А дело было так: посреди дороги остановилась иномарка.

Из автомобиля вышла обнаженная леди, начала крутиться вокруг машины, привлекая внимание автолюбителей. После чего девушка исполнила танец.

Он и попал в сеть, вызвал много вопросов и недоумения у зрителей. По словам очевидцев, инцидент происходил на улице Доваторцев, неподалёку от крупного торгового центра.

Голая девушка станцевала на оживлённой дороге в Ставрополе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе пресс-секретарь МЧС «заминировал» ресторан. За шутку на Олега Дегтярева завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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