В Ставрополе из здания краевого суда эвакуировали людей

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:05:42+03:00

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Инцидент произошёл в первой половине дня 19 февраля. Сначала фотос места событий появилось в местных пабликах. Очевидцы стали писать, что из здания Ставропольского краевого суда эвакуируют людей. Позже в пресс-службе регионального МЧС прокомментировали инцидент.

Сотрудники ведомства рассказали, что причиной эвакуации стали анонимные звонки. Однако пока неизвестно, что именно сообщали звонящие. На место происшествия оперативно прибыли специалисты служб экстренного реагирования.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Ставрополе на бывшего главу пресс-службы МЧС по Ставропольскому краю Олега Дегтярева полиция завела уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Дело происходило так: Дегтярев в одном из ресторанов краевого центра отмечал свой 45-летний юбилей. В разгар пышного гуляния глава пресс-службы регионального ведомства схватил мобильный, позвонил в службу 112 и заявил, что в ресторане будет теракт.

По словам администратора заведения, приехали полицейские, пожарные, кинологи и «Скорая помощь». Тогда Дегтярев своим коллегам и признался, что позвонил по пьяни.

ИСТОЧНИК KP.RU