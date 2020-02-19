2020-02-19T15:47:41+03:00
Общество

На Ставрополье школьница убила бабушку за замечание о плохой уборке

Подросток несколько раз ранила родственницу. От полученных травм она скончалась на месте
Ася АСРЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бабушке не понравилось, как школьница убралась в доме. В адрес внучки посыпались замечания, а в сторону пенсионерки – удары ножомБабушке не понравилось, как школьница убралась в доме. В адрес внучки посыпались замечания, а в сторону пенсионерки – удары ножомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

14-летняя жительница Кисловодска подозревается в убийстве. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального СКР России, инцидент произошёл 13 февраля. Между 50-летней женщиной и ее внучкой произошла ссора.

В СКР рассказали, как в Кисловодске внучка зарезала свою бабушку

00:00
00:00

Бабушке не понравилось, как школьница убралась в доме. В адрес внучки посыпались замечания, а в сторону пенсионерки – удары ножом. Подросток несколько раз ранила родственницу. От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье трое мужчин ответят за убийство пенсионера.

Злоумышленники разбили гвоздодером окно и забрались в дом к старику. Там они до смерти избили его металлической трубой. От полученных травм несчастный скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число ДТП в двух республиках Северного Кавказа выросло на 50 и 100%
Банк УРАЛСИБ: надежность платежных карт соответствует стандарту безопасности данных PCI DSS
Обворожительная осетинка стала лицом всемирно известного журнала
В Ставрополе запустили петицию против строительства дорожной развязки
В Ставрополе многодетным семьям рассказали, как получить выплаты
Главный архитектор Кисловодска стал фигурантом уголовного дела
В Ставрополе пропала пенсионерка на костылях
На Ставрополье школьница убила бабушку за замечание о плохой уборке
В Ставрополе из здания краевого суда эвакуировали людей
Видео: обнаженный танец показала на оживленной дороге ставропольчанка
Борцу, сломавшему на чемпионате шею, за день собрали 600 тысяч на реабилитацию
Ставрополь борется за возможность стать площадкой для граффитистов со всего мира
Стало известно, в каком возрасте ставропольцы чаще всего вступают в брак
Ставропольскую «Теплосеть» опять возглавил осужденный за растрату Владимир Вдовин
«Ждет сына»: перед аварией в Таиланде российский спортсмен женился
На Ставрополье внучка жестоко зарезала свою бабушку
Видео: на Ставрополье бурно обсуждают танец трех парней с автоматом
Портфель льготных кредитов ВТБ в регионах СКФО превысил 11 млрд рублей
В Ставрополе мужчина остановил ремонт дороги у дома сообщением о бомбе
На Ставрополье трое мужчин ответят за убийство пенсионера
На Ставрополье инспектора ГИБДД осудят за вымогательство взятки у водителя
На Ставрополье водитель иномарки сбил на зебре мужчину
На Ставрополье водитель легковушки сбил насмерть 71-летнего старика