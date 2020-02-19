На Ставрополье школьница убила бабушку за замечание о плохой уборке

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:47:41+03:00

Бабушке не понравилось, как школьница убралась в доме. В адрес внучки посыпались замечания, а в сторону пенсионерки – удары ножом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Подросток несколько раз ранила родственницу. От полученных травм она скончалась на месте

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14-летняя жительница Кисловодска подозревается в убийстве. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального СКР России, инцидент произошёл 13 февраля. Между 50-летней женщиной и ее внучкой произошла ссора.

В СКР рассказали, как в Кисловодске внучка зарезала свою бабушку 00:00 00:00

Бабушке не понравилось, как школьница убралась в доме. В адрес внучки посыпались замечания, а в сторону пенсионерки – удары ножом. Подросток несколько раз ранила родственницу. От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье трое мужчин ответят за убийство пенсионера.

Злоумышленники разбили гвоздодером окно и забрались в дом к старику. Там они до смерти избили его металлической трубой. От полученных травм несчастный скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU