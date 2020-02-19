2020-02-19T16:07:52+03:00
Общество

В Ставрополе пропала пенсионерка на костылях

Всех, кто видел пенсионерку или знает о её местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112
Ася АСРЯН
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86-летняя Валентина Михайловна Маслова исчезла 16 февраля. Женщина нуждается в медицинской помощи86-летняя Валентина Михайловна Маслова исчезла 16 февраля. Женщина нуждается в медицинской помощиФото: СОЦСЕТИ
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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» волонтеры отряда «Лиза Алерт», Маслова Валентина Михайловна исчезла 16 февраля. По словам родственников, пенсионерке 86 лет.

В день исчезновения пенсионерка была одета в бордовую куртку, чёрный берет и белые босоножки.

Особая примета: пропавшая ходит с помощью двух деревянных костылей.

86-летняя Валентина Михайловна Маслова исчезла 16 февраля. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Рост пожилой женщины 170-175 сантиметров, плотного телосложения, короткие кудрявые волосы тёмного цвета, карие глаза.

Всех, кто видел пенсионерку или знает о её местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что в Георгиевске пропал подросток 2005 года рождения по имени Кравченко Сергей Николаевич.

Парень учится в 9 классе школы-интерната. Приметы подростка: рост:165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые. Сергей был одет в трикотажные черные брюки, полуботинки черного цвета, куртку черного цвета. Всех, кому известны какие-либо сведения, просят сообщить по телефонам: 8 (87951) 23451; 02; 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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