Банк УРАЛСИБ: надежность платежных карт соответствует стандарту безопасности данных PCI DSS

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:21:19+03:00

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Банк УРАЛСИБ в очередной раз подтвердил соответствие требованиям Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS версии 3.2.1. Он учрежден международными платежными системами для защиты операций и данных платежных карт.

Для получения стандарта необходимо соблюсти 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях карт. Эта информация передается, хранится и обрабатывается в информационных системах организаций. При этом банк проводит непрерывный мониторинг и регулярный аудит актуальности защиты.

Напомним, банк УРАЛСИБ является одним из лидеров российского рынка банковских карт и одним из крупнейших эквайреров России. Он гарантирует безопасность клиентам при использовании платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Mir Pay. Кроме того, УРАЛСИБ обеспечивает защиту интернет-операций с использованием технологии 3D-Secure на базе процессингового решения Банка.

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