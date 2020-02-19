2020-02-19T16:31:46+03:00
Общество

Главный архитектор Кисловодска стал фигурантом уголовного дела

Чиновник подозревается в злоупотреблении полномочиями
Ася АСРЯН
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Фигурантом уголовного дела стал начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Александр Миненко. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями, информирует NewsTracker.

В администрации города-курорта подтвердили эту информацию. Известно, что дело было возбуждено во время судебного процесса по гражданскому иску прокурора, который требовал отменить разрешение на ввод в эксплуатацию уже достроенного объекта.

Как пишет NewsTracker, прокурор усмотрел в действиях главного архитектора признаки превышения полномочий и потребовал инициировать уголовное дело. Однако гражданский иск прокурора был проигран. На этом основании дело Миненко, скорее всего закроют, сообщили в мэрии.

- Но сегодня в Кисловодском городском суде прокурору отказали в удовлетворении его требований. Уголовное дело должны прекратить, потому что там нет состава преступления, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что ставропольскую «Теплосеть» опять возглавил осужденный за растрату Владимир Вдовин. Его в марте 2018 года признали виновным по уголовному делу о присвоении и растрате.

А дело было так: Вдовин, будучи гендиректором ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», жил в особняке стоимостью более 17 миллионов рублей. При этом мужчина каждый месяц получал компенсацию за наем жилья в 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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