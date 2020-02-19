В Ставрополе многодетным семьям рассказали, как получить выплаты

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:38:17+03:00

Подать документы для оформления можно в комитет труда и соцзащиты населения администрации или в один из МФЦ краевой столицы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С января 2020 года размер ежемесячной выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, вырос с 7 950 рублей до 9 843 рублей

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В краевом центре в 2020 году более 1 300 многодетных семей получили ежемесячные выплаты на 12,5 миллиона рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Так, с января 2020 года размер ежемесячной выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, вырос с 7 950 рублей до 9 843 рублей.

Претендовать на этот вид социальной поддержки могут те, кто соответствует определённым требованиям:

- величина среднедушевого дохода семьи меньше 22 774 рублей;

- наличие гражданства России у родителей и несовершеннолетних детей;

- постоянное проживание на территории Ставропольского края родителей и несовершеннолетних детей на дату рождения в семье третьего или последующего ребёнка, родившегося после 31 декабря 2012 года.

Подать документы для оформления можно в комитет труда и соцзащиты населения администрации или в один из МФЦ краевой столицы.

Ранее «Комсомолка» писала, что стало известно, в каком возрасте ставропольцы чаще всего вступают в брак.

В прошлом году самой юной паре было всего по 16 лет. А вот самая «взрослая» невеста оказалась 88-летней жительницей региона.

Однако ее рекорд побил наш любвеобильный земляк, который решил пожениться в 91 год. Всего за 2019 год в регионе создано 15 615 новых семей. Причем для 13 тысяч ставропольцев – брак был первым. Самыми богатыми на свадьбы на Ставрополье считаются август и сентябрь. А именно в это время в месяц играют по две тысячи свадеб. Реже всего ставропольцы зотят жениться в мае - всего 600 торжеств в среднем.

ИСТОЧНИК KP.RU