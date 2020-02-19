2020-02-19T16:47:49+03:00
Общество

В Ставрополе запустили петицию против строительства дорожной развязки

По состоянию на утро среды петицию подписали меньше 50 человек
Ася АСРЯН
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Фото: Фото: PixabayФото: Фото: Pixabay
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На портале онлайн-петиций Change.org запущена кампания против строительства многоуровневой развязки в западной части Ставрополя на пересечении проспекта Кулакова с улицей Ленина.

По мнению авторов петиции, поспешное проектирование и будущее строительство транспортного объекта станут лишь поводом для крупномасштабного освоения бюджетных средств.

Тем временем, общественники считают, что новая развязка в этом районе не решит большинство транспортных проблем.

По мнению некоторых ставропольцев, многоэтажная эстакада приведет к уничтожению нескольких исторических и экологических точек города, в том числе Ботанического сада, сквера, посвященного воинам-афганцам, храма Сергия Радонежского и памятника Федору Кулакову, считают активисты.

По состоянию на утро среды петицию подписали меньше 50 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сайте онлайн-кампаний Change.org георгиевцы разместили петицию в защиту главы администрации города Максима Клетина. В обращении говорится, что на политика в последнее время «льется много грязи» и ему необходима поддержка:

- При нем наши станицы и любимый город получили новое дыхание. Стал развиваться спорт, появились красивые скверы и аллеи. Ремонтируются годами забытые и важные для людей объекты: стадионы, дома культуры. Он абсолютно открытый, доступный и по - человечески простой человек. У него хорошая семья и он воспитывает маленькую дочь, которая как мы знаем, уже боится ходить в школу из-за того, что на ее папу льют грязь, - говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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