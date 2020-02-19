Число ДТП в двух республиках Северного Кавказа выросло на 50 и 100%
Количество аварий на дорогах Карачаево-Черкесии и Ингушетии увеличилось на фоне всеобщего снижения числа ДТП по стране. Рост в республиках составляет 100 и 50 процентов соответственно. Об этом рассказал замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин в эфире радиостанции "Милицейская волна".
Как отметил представитель ГАИ, сорока процентах регионов России возрастает число ДТП. Среди таких субъектов - Волгоградская, Нижегородская, Курганская, Псковская и Оренбургская области, Якутия, а также Ингушетия с Карачаево-Черкесской Республикой. Несмотря на это, общероссийская статистика снизилась.
- К сожалению, на фоне снижения ДТП и количества раненых в январе мы отмечаем увеличение количества погибших на 6-7%, - отметил Понарьин, но не уточнил, в каких субъектах рост самый большой.
ИСТОЧНИК KP.RU