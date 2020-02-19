2020-02-19T18:14:50+03:00
Происшествия

Число ДТП в двух республиках Северного Кавказа выросло на 50 и 100%

Об этом сообщил заместитель главы Госавтоинспекции
Антон ШАПОВАЛОВ
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Количество аварий на дорогах Карачаево-Черкесии и Ингушетии увеличилось на фоне всеобщего снижения числа ДТП по стране. Рост в республиках составляет 100 и 50 процентов соответственно. Об этом рассказал замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин в эфире радиостанции "Милицейская волна".

Как отметил представитель ГАИ, сорока процентах регионов России возрастает число ДТП. Среди таких субъектов - Волгоградская, Нижегородская, Курганская, Псковская и Оренбургская области, Якутия, а также Ингушетия с Карачаево-Черкесской Республикой. Несмотря на это, общероссийская статистика снизилась.

- К сожалению, на фоне снижения ДТП и количества раненых в январе мы отмечаем увеличение количества погибших на 6-7%, - отметил Понарьин, но не уточнил, в каких субъектах рост самый большой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Число ДТП в двух республиках Северного Кавказа выросло на 50 и 100%
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