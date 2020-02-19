2020-02-19T19:53:10+03:00
Происшествия

Чиновники из Дагестана отдали не принадлежащую им землю

Сейчас слуги народа заключены под стражу
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следственный комитет по Дагестану предъявил обвинение замглаве Дагестанских Огней и начальнику городского отдела архитектуры. Чиновники, по версии следователей, нарушили пункт "в" третьей части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июне 2016 года мужчины отдали в собственность восемь участков, которые принадлежали не муниципалитету, а администрации Дербентского района. Землю, кадастровую стоимость которой оценивают в полтора миллиона рублей, хотели отдать восьми жителям Дагестанских Огней.

- Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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