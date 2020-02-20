2020-02-20T09:19:03+03:00
Общество

На Ставрополье водитель иномарки сбил школьника

В момент ДТП ребенок находился без сопровождения взрослых
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл 19 февраля, около 16:00, на одной из улиц станицы Константиновской.

Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил школьника, который переходил дорогу в неустановленном месте. С травмой головы 9-летнего мальчика доставили в больницу.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, в момент ДТП ребенок был без взрослых. За рулем иномарки находился 35-летний пятигорчанин, который в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье мать с ребенком пострадали в ДТП
На Ставрополье водитель иномарки сбил школьника
Чиновники из Дагестана отдали не принадлежащую им землю
Число ДТП в двух республиках Северного Кавказа выросло на 50 и 100%
Банк УРАЛСИБ: надежность платежных карт соответствует стандарту безопасности данных PCI DSS
Обворожительная осетинка стала лицом всемирно известного журнала
В Ставрополе запустили петицию против строительства дорожной развязки
В Ставрополе многодетным семьям рассказали, как получить выплаты
Главный архитектор Кисловодска стал фигурантом уголовного дела
В Ставрополе пропала пенсионерка на костылях
На Ставрополье школьница убила бабушку за замечание о плохой уборке
В Ставрополе из здания краевого суда эвакуировали людей
Видео: обнаженный танец показала на оживленной дороге ставропольчанка
Борцу, сломавшему на чемпионате шею, за день собрали 600 тысяч на реабилитацию
Ставрополь борется за возможность стать площадкой для граффитистов со всего мира
Стало известно, в каком возрасте ставропольцы чаще всего вступают в брак
Ставропольскую «Теплосеть» опять возглавил осужденный за растрату Владимир Вдовин
«Ждет сына»: перед аварией в Таиланде российский спортсмен женился
На Ставрополье внучка жестоко зарезала свою бабушку
Видео: на Ставрополье бурно обсуждают танец трех парней с автоматом
Портфель льготных кредитов ВТБ в регионах СКФО превысил 11 млрд рублей
В Ставрополе мужчина остановил ремонт дороги у дома сообщением о бомбе
На Ставрополье трое мужчин ответят за убийство пенсионера
На Ставрополье инспектора ГИБДД осудят за вымогательство взятки у водителя
На Ставрополье водитель иномарки сбил на зебре мужчину
На Ставрополье водитель легковушки сбил насмерть 71-летнего старика