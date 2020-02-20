На Ставрополье водитель иномарки сбил школьника

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:19:03+03:00

В момент ДТП ребенок находился без сопровождения взрослых

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Инцидент произошёл 19 февраля, около 16:00, на одной из улиц станицы Константиновской.

Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил школьника, который переходил дорогу в неустановленном месте. С травмой головы 9-летнего мальчика доставили в больницу.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, в момент ДТП ребенок был без взрослых. За рулем иномарки находился 35-летний пятигорчанин, который в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU