2020-02-20T09:28:41+03:00
Общество

На Ставрополье мать с ребенком пострадали в ДТП

Легковушка съехала с дороги и перевернулась. Внутри машины находился несовершеннолетний
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл 19 февраля, около 08:00, на автодороге «Зеленокумск – Никольское – Степное» в Степновском районе. Водитель «ВАЗ-211540» ехала в сторону Зеленокумска. Женщина выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина перевернулась.

С различными травмами в больницу доставили 32-летнюю водитель и её 14-летнего сына. По акту происшествия проводится проверка, информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что под Пятигорском водитель иномарки сбил 9-летнего школьника. Мальчик жив, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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