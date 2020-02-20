На Ставрополье мать с ребенком пострадали в ДТП

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:28:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошёл 19 февраля, около 08:00, на автодороге «Зеленокумск – Никольское – Степное» в Степновском районе. Водитель «ВАЗ-211540» ехала в сторону Зеленокумска. Женщина выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина перевернулась.

С различными травмами в больницу доставили 32-летнюю водитель и её 14-летнего сына. По акту происшествия проводится проверка, информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что под Пятигорском водитель иномарки сбил 9-летнего школьника. Мальчик жив, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU