На Ставрополье мать с ребенком пострадали в ДТП
Инцидент произошёл 19 февраля, около 08:00, на автодороге «Зеленокумск – Никольское – Степное» в Степновском районе. Водитель «ВАЗ-211540» ехала в сторону Зеленокумска. Женщина выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина перевернулась.
С различными травмами в больницу доставили 32-летнюю водитель и её 14-летнего сына. По акту происшествия проводится проверка, информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что под Пятигорском водитель иномарки сбил 9-летнего школьника. Мальчик жив, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU