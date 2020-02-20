2020-02-20T10:01:36+03:00
Общество

На Ставрополье мужчина получил срок за вербовку людей в Сирию

Злоумышленника приговорили к 10 годам колонии строгого режима
Ася АСРЯН
Поделиться:
Злоумышленник склонил двух ставропольцев к участию в боевых действиях на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формированийЗлоумышленник склонил двух ставропольцев к участию в боевых действиях на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формированийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

За содействие террористической деятельности осудили жителя ставропольского села Донское. Как сообщают в правоохранительных органах, злоумышленник склонил двух ставропольцев к участию в боевых действиях на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формирований.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 лет колонии строгого режима.

Такой «прогноз событий» не устроил злоумышленника, он решил обжаловать приговор. Однако 17 февраля, вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, о том, как сотрудники УФСБ по Ставрополью в 2019 году предотвратили серию терактов. Их готовили сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ на территории СКФО. Более 20 бандитов осуждены по статьям террористической направленности. Среди них — члены банд Басаева и Хаттаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе 23 февраля прогремит праздничный салют
В Ставрополе мужчина обманул знакомого на 15 млн рублей
На Ставрополье оштрафовали более трёх тысяч пешеходов-нарушителей
Трое дагестанцев, пропавших без вести в Грозном, объявлены в розыск
Ставрополец выиграл в лотерею больше 16 миллионов рублей
Ставрополью нужно 1,25 млрд рублей для обеспечения школьников горячим питанием
В Ставрополе водитель спровоцировала ДТП и оказалась на больничной койке
На Ставрополье врачи борются за жизнь выброшенной из окна малышки
На Ставрополье мужчина получил срок за вербовку людей в Сирию
На Ставрополье мать с ребенком пострадали в ДТП
На Ставрополье водитель иномарки сбил школьника
Чиновники из Дагестана отдали не принадлежащую им землю
Число ДТП в двух республиках Северного Кавказа выросло на 50 и 100%
Банк УРАЛСИБ: надежность платежных карт соответствует стандарту безопасности данных PCI DSS
Обворожительная осетинка стала лицом всемирно известного журнала