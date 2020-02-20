На Ставрополье мужчина получил срок за вербовку людей в Сирию
За содействие террористической деятельности осудили жителя ставропольского села Донское. Как сообщают в правоохранительных органах, злоумышленник склонил двух ставропольцев к участию в боевых действиях на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формирований.
Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 лет колонии строгого режима.
Такой «прогноз событий» не устроил злоумышленника, он решил обжаловать приговор. Однако 17 февраля, вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, о том, как сотрудники УФСБ по Ставрополью в 2019 году предотвратили серию терактов. Их готовили сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ на территории СКФО. Более 20 бандитов осуждены по статьям террористической направленности. Среди них — члены банд Басаева и Хаттаба.
ИСТОЧНИК KP.RU