На Ставрополье мужчина получил срок за вербовку людей в Сирию

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:01:36+03:00

Злоумышленник склонил двух ставропольцев к участию в боевых действиях на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формирований Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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За содействие террористической деятельности осудили жителя ставропольского села Донское. Как сообщают в правоохранительных органах, злоумышленник склонил двух ставропольцев к участию в боевых действиях на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формирований.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 лет колонии строгого режима.

Такой «прогноз событий» не устроил злоумышленника, он решил обжаловать приговор. Однако 17 февраля, вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, о том, как сотрудники УФСБ по Ставрополью в 2019 году предотвратили серию терактов. Их готовили сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ на территории СКФО. Более 20 бандитов осуждены по статьям террористической направленности. Среди них — члены банд Басаева и Хаттаба.

ИСТОЧНИК KP.RU