В Ставрополе водитель спровоцировала ДТП и оказалась на больничной койке

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:56:27+03:00

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Инцидент произошёл в Ставрополе, 19 февраля, около 22:30, на пересечении улиц Тухачевского и 50 лет ВЛКСМ. Водитель «Митцубиши Кольт» поворачивая на улицу 50 лет ВЛКСМ, не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Хендэ Солярис». Он же по инерции продолжил движение и врезался в металлическое ограждение.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД по региону, в больницу с травмами обратилась 32-летняя водитель «Митсубиши». Известно, что женщина в момент ДТП была трезва. По факт происшествия проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Буденновске врачи борются за жизнь выброшенной из окна малышки. Судьба девочки будет находиться под пристальным вниманием следственных работников до ее полного выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU