2020-02-20T10:56:27+03:00
Общество

В Ставрополе водитель спровоцировала ДТП и оказалась на больничной койке

32-летняя водитель «Митсубиши» получила различные травмы в аварии
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД по регионуФото: пресс-служба УГИБДД по региону
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл в Ставрополе, 19 февраля, около 22:30, на пересечении улиц Тухачевского и 50 лет ВЛКСМ. Водитель «Митцубиши Кольт» поворачивая на улицу 50 лет ВЛКСМ, не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Хендэ Солярис». Он же по инерции продолжил движение и врезался в металлическое ограждение.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД по региону, в больницу с травмами обратилась 32-летняя водитель «Митсубиши». Известно, что женщина в момент ДТП была трезва. По факт происшествия проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Буденновске врачи борются за жизнь выброшенной из окна малышки. Судьба девочки будет находиться под пристальным вниманием следственных работников до ее полного выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе 23 февраля прогремит праздничный салют
В Ставрополе мужчина обманул знакомого на 15 млн рублей
На Ставрополье оштрафовали более трёх тысяч пешеходов-нарушителей
Трое дагестанцев, пропавших без вести в Грозном, объявлены в розыск
Ставрополец выиграл в лотерею больше 16 миллионов рублей
Ставрополью нужно 1,25 млрд рублей для обеспечения школьников горячим питанием
В Ставрополе водитель спровоцировала ДТП и оказалась на больничной койке
На Ставрополье врачи борются за жизнь выброшенной из окна малышки
На Ставрополье мужчина получил срок за вербовку людей в Сирию
На Ставрополье мать с ребенком пострадали в ДТП
На Ставрополье водитель иномарки сбил школьника
Чиновники из Дагестана отдали не принадлежащую им землю
Число ДТП в двух республиках Северного Кавказа выросло на 50 и 100%
Банк УРАЛСИБ: надежность платежных карт соответствует стандарту безопасности данных PCI DSS
Обворожительная осетинка стала лицом всемирно известного журнала