2020-02-20T11:18:34+03:00
Общество

Ставрополец выиграл в лотерею больше 16 миллионов рублей

Теперь Вячеслав восстановит свое "поместье" и отправится в путешествие
Антон ШАПОВАЛОВ
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Вячеслав Ф. Фото: пресс-служба "Столото"Вячеслав Ф. Фото: пресс-служба "Столото"
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Вячеслав из Ставропольского края победил в очередном розыгрыше лотереи. Мужчина заработал на удаче больше 16 миллионов рублей. И теперь хочет потратить вырученное на восстановление фамильного поместья.

По признанию Вячеслава, к успеху он шел пять лет. Последний месяц, словно по наитию, он вставлял одну и ту же комбинацию в лотереях "Столото".

- В начале подумал, что выиграл шестнадцать тысяч, и очень этому обрадовался. А потом пересчитал цифры и удивился многомиллионной сумме, - сказал парень. В итоге сумма выигрыша составила 16 001 716

Большую часть Вячеслав потратит на реставрацию фамильного поместья. До этого дворянину хватало средств только на поместный участок. Теперь же денег настолько много, что после ремонта можно и отправиться в вояж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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