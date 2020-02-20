2020-02-20T12:52:35+03:00
Общество

Ставрополью нужно 1,25 млрд рублей для обеспечения школьников горячим питанием

Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ
Ася АСРЯН
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Наш край в числе тех регионов, где сегодня нет обучения в три сменыНаш край в числе тех регионов, где сегодня нет обучения в три сменыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставрополью нужно 1,25 млрд рублей, чтобы обеспечить школьников начальных классов горячим питанием. Об этом сообщил губернатор региона на совещании с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Напомним, ранее Госдума ранее приняла закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и других источников.

Сергей Кравцов в свою очередь подчеркнул, что наш край в числе тех регионов, где сегодня нет обучения в три смены.

Ранее, в Ставрополе многодетным семьям рассказали, как получить выплаты. Так, с января 2020 года размер ежемесячной выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, вырос с 7 950 рублей до 9 843 рублей.

Претендовать на этот вид социальной поддержки могут те, кто соответствует определённым требованиям:

- величина среднедушевого дохода семьи меньше 22 774 рублей;

- наличие гражданства России у родителей и несовершеннолетних детей;

- постоянное проживание на территории Ставропольского края родителей и несовершеннолетних детей на дату рождения в семье третьего или последующего ребёнка, родившегося после 31 декабря 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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