2020-02-20T11:25:46+03:00
Общество

Трое дагестанцев, пропавших без вести в Грозном, объявлены в розыск

По словам родственников, они приехали в столицу Чечни 10 февраля и заселились в одну из местных гостиниц
Ася АСРЯН
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Трое уроженцев республики Дагестан поданы в розыск как пропавшие без вести. Об этом говорится на официальной странице Инстаграм МВД по Дагестану.

В этот день они вышли на связь в последний раз. На данный момент об их местонахождении ничего неизвестно. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 99-42-50 или 8-964-050-14-14.

Дагестанцев, пропавших без вести в Грозном, объявлены в розыск.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане решили в знак благодарности Рамзану Кадырову, который много раз помогал нуждающимся местным жителям, посвятить песню.

Так, певец Рамазан Гадалаев написал и исполнил композицию, где восхваляет главу Чечни.

В песне есть такие строки: «Храним он Аллахом, народом любим, живет наш Рамзан, как предки свои... И край твой гордится тобою Рамзан! Героя взрастила родная земля!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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