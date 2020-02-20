Трое дагестанцев, пропавших без вести в Грозном, объявлены в розыск
Трое уроженцев республики Дагестан поданы в розыск как пропавшие без вести. Об этом говорится на официальной странице Инстаграм МВД по Дагестану.
В этот день они вышли на связь в последний раз. На данный момент об их местонахождении ничего неизвестно. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 99-42-50 или 8-964-050-14-14.
Дагестанцев, пропавших без вести в Грозном, объявлены в розыск.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане решили в знак благодарности Рамзану Кадырову, который много раз помогал нуждающимся местным жителям, посвятить песню.
Так, певец Рамазан Гадалаев написал и исполнил композицию, где восхваляет главу Чечни.
В песне есть такие строки: «Храним он Аллахом, народом любим, живет наш Рамзан, как предки свои... И край твой гордится тобою Рамзан! Героя взрастила родная земля!».
ИСТОЧНИК KP.RU