На Ставрополье оштрафовали более трёх тысяч пешеходов-нарушителей

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:37:16+03:00

Нарушителям предлагали выслушать поучительную лекцию об опасности такого поведения, пока составляется административный материал Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 1500 водителей оштрафовали за то, что нагло не уступили дорогу пешеходам

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В Ставропольском крае с 10 по 19февраля провели операцию «Защитим пешехода вместе!»

Автоинспекторы региона за переход дороги в неустановленном месте к ответственности привлекли более трех тысяч пешеходов. Более 1500 водителей оштрафовали за то, что нагло не уступили дорогу пешеходам.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, автоинспекторы также контролировали самые загруженные перекрестки населённых пунктов.

Нарушителям предлагали выслушать поучительную лекцию об опасности такого поведения, пока составляется административный материал.

Ранее сообщалось, что в краевом центре водитель спровоцировала ДТП и оказалась на больничной койке.

ИСТОЧНИК KP.RU