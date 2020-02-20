В Ставрополе мужчина обманул знакомого на 15 млн рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:55:47+03:00

Злоумышленник успел купить участок и построить дом, после чего имущество оформил на родственницу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас он отбывает наказание за ранее совершенное преступление по факту покушения на совершение мошенничества

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Житель Ставрополя узнал, что его знакомый представляет в суде интересы одного из предприятий. Предприимчивый горожан предложил помочь добиться определенного решения, при котором с компании не будут взыскивать 180 млн рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по региону.

Злоумышленник говорил, что у него есть родственник в высших судебных инстанциях и знакомый юрист. Доверчивый потерпевший передал 15 миллионов рублей, чтобы получить помощь.

«Ненасытный псевдопомощник» попросил у знакомого ещё 11 миллионов. Только после этого ставрополец осознал, что его «разводят», и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Злоумышленник к этому моменту успел купить участок и построить дом, после чего имущество оформил на родственницу.

После этого против подозреваемого возбудили уголовное дело. Сейчас он отбывает наказание за ранее совершенное преступление по факту покушения на совершение мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU