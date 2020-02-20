В Ставрополе 23 февраля прогремит праздничный салют
Ставропольских защитников Отечества ждет красочный подарок в городском парке «Победы». Чтобы его получить, нужно туда подойти к 21:00 23 февраля.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, по случаю празднования Дня Защитника Отечества, в небо запустят салют из 30 залпов.
Также в преддверии праздника в Ставрополе организовано большое количество спортивных, патриотических и культурных мероприятий. С подробной программой можно ознакомиться здесь.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье врачи борются за жизнь выброшенной из окна малышки. Судьба девочки будет находиться под пристальным вниманием следственных работников до ее полного выздоровления
ИСТОЧНИК KP.RU