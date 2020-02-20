2020-02-20T13:29:11+03:00
Общество

В Ставрополе 23 февраля прогремит праздничный салют

В небо запустят фейерверк из 30 залпов
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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Ставропольских защитников Отечества ждет красочный подарок в городском парке «Победы». Чтобы его получить, нужно туда подойти к 21:00 23 февраля.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, по случаю празднования Дня Защитника Отечества, в небо запустят салют из 30 залпов.

Также в преддверии праздника в Ставрополе организовано большое количество спортивных, патриотических и культурных мероприятий. С подробной программой можно ознакомиться здесь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье врачи борются за жизнь выброшенной из окна малышки. Судьба девочки будет находиться под пристальным вниманием следственных работников до ее полного выздоровления

ИСТОЧНИК KP.RU

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