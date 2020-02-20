Школьникам рассказали, как устроиться на работу в «ЕвроХим»

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:14:48+03:00

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Может ли вчерашний школьник из провинциального городка встретиться с главой крупной (по-настоящему крупной) российской компании, да еще и пообщаться с ним в непринужденной обстановке? Конечно! При условии, что школу он оканчивал в Невинномысске. Все равно не верите? А зря! Позвольте рассказать, почему.

Все дело в том, что несколько лет назад российский промышленник Андрей Мельниченко создал благотворительный фонд. И не просто фонд, а фонд, который сфокусировал свои усилия в реализации инфраструктурных образовательных проектов. Что это означает на практике?

В городах присутствия активов компаний «ЕвроХим» и «СУЭК», принадлежащих Андрею Мельниченко, создаются детские образовательные центры. Один из них открыт на Ставрополье в Невинномысске, где расположен входящий в состав «ЕвроХима» завод «Невинномысский Азот».

В этих Центрах детского научного и инженерно-технического творчества ученики 5 - 11-х классов абсолютно бесплатно могут получать качественное дополнительное образование по ряду естественнонаучных дисциплин: математика, химия, физика, астрономия, робототехника и объемное прототипирование…

Как видите, список весьма впечатляющий. Столь же впечатляющими являются сформированная материальная база, а также условия, созданные для того, чтобы ребенок мог раскрыть свой научный потенциал. Здесь и возможность реализовать собственные проекты, и поездки на олимпиадные школы, и участие в российских и международных научных конкурсах.

Причем все это не стоит родителям ни копейки - все расходы покрывает Фонд Андрея Мельниченко. И это приносит реальные результаты. В прошлом году воспитанник невинномысского ЦДНИТТ Виктор Епиченко завоевал золотую медаль на 14-м Международном конкурсе исследовательских проектов школьников Future Engineer Project в Китае.

А в мае этого года на крупнейшем в мире конкурсе исследовательских и инженерных проектов школьников Regeneron ISEF в Анахайме (США) ученики Фонда представят на суд жюри 3 проекта, и два из них - результат творчества ребят из Невинномысска.

Можете представить, насколько сложный отбор им пришлось преодолеть, чтобы прорваться в финал столь масштабного и престижного конкурса! Не забывает Фонд и про тех ребят, кто уже закончил школу и теперь получает высшее образование.

Недавно в Москве для них организовали встречу с генеральным директором минерально-химической компании «ЕвроХим» Игорем Нечаевым. Члены Клуба выпускников Фонда Мельниченко, среди которых было и 14 невинномысцев, в неформальной обстановке буквально забросали Игоря Евгеньевича вопросами о возможностях прохождения стажировки и трудоустройства в компанию. Расспрашивали ребята и о проектах и планах компании.

Чем хороши такие встречи? Для молодежи - это уникальный шанс пообщаться с теми, кто собственным трудом и талантом добился карьерных высот, перенять их опыт и понять, какие качества нужно развивать в себе, чтобы тоже стать успешным профессионалом. Для компании - это возможность посмотреть на своих потенциальных работников, оценить их и узнать получше.

Не стоит забывать и о перспективах, которые открываются перед ребятами, ведь, как очень верно заметил Игорь Нечаев, стажировки, производственные практики и проектная деятельность в такой крупной компании, как «ЕвроХим», - отличный старт для самореализации ребят и расширения границ их возможностей.

Солидарен с ним и исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник: «Такое живое общение даст широкие возможности для ребят, среди которых мы видим будущих ведущих специалистов и топ-менеджеров. Мы очень хотим, чтобы выпускники Фонда нашли для себя интересную работу в наших компаниях, которая станет неотъемлемой частью их жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU