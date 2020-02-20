В Ставрополе раньше времени расцвели растения из Красной книги

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:00:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В ставропольском Ботаническом саду в феврале, раньше положенного, зацвели первые в этом году растения. Фотографии подснежников публикуют местные жители. Из-за такого явления - ранней весны - ботаники и садоводы бьют тревогу. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" пообщался с директором парка культуры и отдыха Владимиром Кожевниковым.

Как пояснил начальник сада, сейчас внезапно расцвели цикламены, подснежники. Из земли выходят морозники и эрика. Это всё, отметил Кожевников, краснокнижные растения.

Фото очевидцевФото: СОЦСЕТИ

- Такое ранее цветение не норма. Рановато, но не критично. Если не будет возвращения сильных морозов, то все пройдет благополучно. Я думаю, этого не будет, - сказал директор сада.

Однако, если все-таки суровая зима вернется и ударят сильные морозы, пострадают все растения - не только из Красной книги. Так, по словам Кожевникова, косточковые, среди которых, к примеру, абрикосы и сливы, могут не дать урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU