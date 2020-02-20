2020-02-20T15:00:51+03:00
Общество

В Ставрополе раньше времени расцвели растения из Красной книги

Директор Ботанического сада в Ставрополе Владимир Кожевников рассказал, чем опасна ранняя весна
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Первые подснежники в Ботаническом саду в СтаврополеПервые подснежники в Ботаническом саду в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В ставропольском Ботаническом саду в феврале, раньше положенного, зацвели первые в этом году растения. Фотографии подснежников публикуют местные жители. Из-за такого явления - ранней весны - ботаники и садоводы бьют тревогу. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" пообщался с директором парка культуры и отдыха Владимиром Кожевниковым.

Как пояснил начальник сада, сейчас внезапно расцвели цикламены, подснежники. Из земли выходят морозники и эрика. Это всё, отметил Кожевников, краснокнижные растения.

Фото очевидцев Фото: СОЦСЕТИ

Фото очевидцевФото: СОЦСЕТИ

- Такое ранее цветение не норма. Рановато, но не критично. Если не будет возвращения сильных морозов, то все пройдет благополучно. Я думаю, этого не будет, - сказал директор сада.

Однако, если все-таки суровая зима вернется и ударят сильные морозы, пострадают все растения - не только из Красной книги. Так, по словам Кожевникова, косточковые, среди которых, к примеру, абрикосы и сливы, могут не дать урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убившую бабушку 14-летняя ставропольчанка заключена под стражу
На Ставрополье владельцы квадроциклов уничтожают флору и фауну лесов
Стало известно, как ставропольчанка спасла младенца, выброшенного из окна
Ставрополь соберет студентов со всей России на фестиваль «На высоте»
На Ставрополье закрыли подпольный отель
В Ставрополе раньше времени расцвели растения из Красной книги
Школьникам рассказали, как устроиться на работу в «ЕвроХим»
Стало известно, в каком возрасте ставропольцы чаще всего становятся безработными
В Ставрополе 23 февраля прогремит праздничный салют
В Ставрополе мужчина обманул знакомого на 15 млн рублей
На Ставрополье оштрафовали более трёх тысяч пешеходов-нарушителей
Трое дагестанцев, пропавших без вести в Грозном, объявлены в розыск
Ставрополец выиграл в лотерею больше 16 миллионов рублей
Для ставропольских младшеклассников организуют бесплатное питание
В Ставрополе водитель спровоцировала ДТП и оказалась на больничной койке
На Ставрополье врачи борются за жизнь выброшенной из окна малышки
На Ставрополье мужчина получил срок за вербовку людей в Сирию
На Ставрополье мать с ребенком пострадали в ДТП
На Ставрополье водитель иномарки сбил школьника
Чиновники из Дагестана отдали не принадлежащую им землю
Число ДТП в двух республиках Северного Кавказа выросло на 50 и 100%
Банк УРАЛСИБ: надежность платежных карт соответствует стандарту безопасности данных PCI DSS
Обворожительная осетинка стала лицом всемирно известного журнала