В Ставрополе раньше времени расцвели растения из Красной книги
В ставропольском Ботаническом саду в феврале, раньше положенного, зацвели первые в этом году растения. Фотографии подснежников публикуют местные жители. Из-за такого явления - ранней весны - ботаники и садоводы бьют тревогу. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" пообщался с директором парка культуры и отдыха Владимиром Кожевниковым.
Как пояснил начальник сада, сейчас внезапно расцвели цикламены, подснежники. Из земли выходят морозники и эрика. Это всё, отметил Кожевников, краснокнижные растения.
Фото очевидцевФото: СОЦСЕТИ
- Такое ранее цветение не норма. Рановато, но не критично. Если не будет возвращения сильных морозов, то все пройдет благополучно. Я думаю, этого не будет, - сказал директор сада.
Однако, если все-таки суровая зима вернется и ударят сильные морозы, пострадают все растения - не только из Красной книги. Так, по словам Кожевникова, косточковые, среди которых, к примеру, абрикосы и сливы, могут не дать урожай.
ИСТОЧНИК KP.RU