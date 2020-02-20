На Ставрополье закрыли подпольный отель

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:12:18+03:00

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В Железноводске выявили отель, который не был зарегистрирован ни в одной госструктуре. Специалисты нагрянули туда с проверкой. Однако собственник гостиницы не смог представить документы, которые регламентировали бы деятельность заведения.

Выяснилось, что отель в городе-курорте открылся недавно. В нем 11 номеров, всего в гостинице могут проживать до 25 человек. На место проведения рейда вызвали полицейских.

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

«КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Железноводска напомнили, что аналогичные рейды в городе проходят регулярно. Так, в 2019 году благодаря таким проверкам более 400 работодателей официально оформили трудовые отношения со своими сотрудниками.

Ранее «Комсомолка» писала, что стало известно, в каком возрасте ставропольцы чаще всего становятся безработными.

ИСТОЧНИК KP.RU