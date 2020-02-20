Ставрополь соберет студентов со всей России на фестиваль «На высоте»

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:37:04+03:00

НВесной в краевой центр снова съедутся молодёжные активисты из вузов и ссузов страны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ставрополе с 27 мая по 1 июня пройдет фестиваль «На высоте». Туда съедутся молодёжные активисты из вузов и ссузов всей России. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Instagram. Известно, что главной темой фестиваля станет 30-летие РСМ, - пишет "Ставропольская правда".

– Если у вас есть энергия, идеи и желание помочь фестивалю стать по-настоящему грандиозным событием, – в оргкомитете вас возьмут в команду, – рассказал подписчикам Владимир Владимиров.

А пока праздничное настроение можно почувствовать в городском парке «Победы». Там 21:00 23 февраля ставропольских защитников Отечества ждет красочный салют. В небо запустят салют из 30 залпов.

ИСТОЧНИК KP.RU