Ставрополь соберет студентов со всей России на фестиваль «На высоте»
В Ставрополе с 27 мая по 1 июня пройдет фестиваль «На высоте». Туда съедутся молодёжные активисты из вузов и ссузов всей России. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Instagram. Известно, что главной темой фестиваля станет 30-летие РСМ, - пишет "Ставропольская правда".
– Если у вас есть энергия, идеи и желание помочь фестивалю стать по-настоящему грандиозным событием, – в оргкомитете вас возьмут в команду, – рассказал подписчикам Владимир Владимиров.
А пока праздничное настроение можно почувствовать в городском парке «Победы». Там 21:00 23 февраля ставропольских защитников Отечества ждет красочный салют. В небо запустят салют из 30 залпов.
ИСТОЧНИК KP.RU