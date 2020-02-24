2020-02-24T16:23:13+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение из-за урагана

Ранее не выходить из дома порекомендовали жителям Ставропольского края
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Скорость стихии, передают в Гидрометцентре региона, достигает 30 метров в секунду.

- По данным Росгидромета, в ближайшие сутки по КБР ожидается очень сильный юго-восточный ветер до 30 метров в секунду, - сказано в сообщении, которое опубликовано в Instagram-аккаунте МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели советуют жителям республики обходить шаткие строения, а также другие потенциально опасные места. Кроме того, водителям не рекомендуют парковать машины и грузовые автомобили около хлипких деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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