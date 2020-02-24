Водитель "Приоры" скончался после столкновения с Mercedes-Benz в Чечне

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:24:46+03:00

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В Чечне, в Надтеречном районе, произошло жуткое ДТП с участием отечественной легковушки и элитной иномарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Согласно данным полиции, 30-летний водитель "Приоры" двигался со стороны села Знаменского. Чтобы совершить обгон, он переместился на встречную полосу, но в это время ему на встречу, со стороны села Верхний Наур, ехал 25-летний житель Чечни на "Mercedes-Benz".

- От полученных телесных повреждений водитель «Приоры» скончался на месте. У пассажирки, находившейся в автомобиле «Приора», а также у водителя «Мерседеса» выявлены травмы различной степени тяжести. - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU