2020-02-25T10:10:10+03:00
Общество

В Ставрополе исчез ветеран Великой Отечественной войны

Помочь найти пенсионера призвал и глава региона
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: Инстаграм губернатора СтавропольяФото: Инстаграм губернатора СтавропольяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Жителей Ставрополя просят помочь в поисках пропавшего участника ВОВ Александра Селезнёва.

Пенсионер проживал в доме по улице Ясеновская, 37 краевого центра. Ветерана разыскивают сотрудники городских социальных служб. Об этом на своей странице Инстаграм сообщил глава региона. Губернатор призвал горожан помочь в поисках ветерана.

- Если у кого-то есть информация об Александре Тимофеевиче, прошу вас поделиться ею по телефону: (8652) 94-00-21. Это номер Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю Министерства труда РФ. Они примут все необходимые меры, - написал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что жители Железноводска объявили "охоту" на людей, виновных в смерти бездомной собаки. Трагедия произошла без свидетелей, но кадры трупа животного взбудоражили горожан. Ситуацией занялся мэр Железноводска Евгений Мосеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе хулиганы разрушили цветочную композицию
В центре Махачкалы горит торговый центр «Пассаж»
В Ингушетии подросток получил медаль за спасение школьника
В Георгиевске из-за погоды введено поэтапное сопровождение автомобилей
На Ставрополье прогнозируется резкое усиление ветра
На Ставрополье в ДТП погиб водитель легковушки
116 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды
В центре Ставрополя произошло жесткое ДТП с иномаркой
После интимных откровений на 22-летнюю блогершу в хиджабе объявили охоту
На Ставрополье сильный ветер срывает рекламные баннеры, валит дорожные знаки
В Северной Осетии пассажирский поезд протаранил автомобиль "Нива"
В Ставрополе таксистов научат контраварийному вождению
В Ставрополе руководитель фирмы скрыл от налоговой более 15 миллионов рублей
Трое ставропольцев, угрожая ножом, отобрали у парней мобильные
В Ставрополе рассказали, как уберечься от мошенников
В Ставрополе исчез ветеран Великой Отечественной войны
Мэр Ставрополя рассказал о своей армейской службе в Крыму
Водитель "Приоры" скончался после столкновения с Mercedes-Benz в Чечне
В Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение из-за урагана
В ночной перестрелке в Северной Осетии один человек погиб и двое ранено
Украинская певица Анна Седокова экстренно отменила концерт в Ставрополе
Полиция занялась поиском убийцы бездомного пса в Железноводске