В Ставрополе исчез ветеран Великой Отечественной войны

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:10:10+03:00

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Жителей Ставрополя просят помочь в поисках пропавшего участника ВОВ Александра Селезнёва.

Пенсионер проживал в доме по улице Ясеновская, 37 краевого центра. Ветерана разыскивают сотрудники городских социальных служб. Об этом на своей странице Инстаграм сообщил глава региона. Губернатор призвал горожан помочь в поисках ветерана.

- Если у кого-то есть информация об Александре Тимофеевиче, прошу вас поделиться ею по телефону: (8652) 94-00-21. Это номер Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю Министерства труда РФ. Они примут все необходимые меры, - написал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что жители Железноводска объявили "охоту" на людей, виновных в смерти бездомной собаки. Трагедия произошла без свидетелей, но кадры трупа животного взбудоражили горожан. Ситуацией занялся мэр Железноводска Евгений Мосеев.

ИСТОЧНИК KP.RU