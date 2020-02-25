В Ставрополе рассказали, как уберечься от мошенников

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:01:49+03:00

Горожан просят обратиться в полицию, если в отношении вас планируются противоправные действия

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В краевом центре практически каждую неделю в полицию поступают заявления от людей, пострадавших от мошенников. Часто это пожилые граждане, старики.

Напоминаем, если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия, – незамедлительно обратитесь в полицию.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, до сих пор актуальна схема «родственник в беде».

Преступники звонят на стационарный или мобильный телефоны, представляясь родственником, сотрудником правоохранительных органов, сообщают о совершенном членом семьи правонарушении (ДТП, краже и прочем) и предлагают заплатить деньги за непривлечение к ответственности. И некоторые люди теряют бдительность, переводят немалые суммы.

Не редкость – мошенничества на сайтах объявлений о купле-продаже. Преступник звонит гражданину, разместившему объявление, говорит, что он желает приобрести товар и просит предоставить все данные своей банковской карты (в том числе и код безопасности) для якобы перевода на нее залога. Запомните: для перевода денег достаточно только номера карты! Никогда никому не сообщайте пароли и коды.

Или еще одна схема, ставшая классикой: преступник звонит или отправляет СМС о том, что банковская карта заблокирована или произошел сбой в системе, либо принята заявка на списание денежных средств.

Представляясь сотрудником банка, предлагает сообщить секретный код, пароль, набрать определенную комбинацию цифр на телефоне якобы для разблокировки. Первое, что нужно сделать в таком случае – это позвонить на горячую линию банка и сообщить о случившемся и, конечно, не следовать инструкциям авторов смс и звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU