2020-02-25T10:01:49+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, как уберечься от мошенников

Горожан просят обратиться в полицию, если в отношении вас планируются противоправные действия
Ася АСРЯН
Поделиться:
Преступники звонят, представляясь родственником, полицейским, сообщают о совершенном членом семьи правонарушенииПреступники звонят, представляясь родственником, полицейским, сообщают о совершенном членом семьи правонарушенииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В краевом центре практически каждую неделю в полицию поступают заявления от людей, пострадавших от мошенников. Часто это пожилые граждане, старики.

Напоминаем, если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия, – незамедлительно обратитесь в полицию.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, до сих пор актуальна схема «родственник в беде».

Преступники звонят на стационарный или мобильный телефоны, представляясь родственником, сотрудником правоохранительных органов, сообщают о совершенном членом семьи правонарушении (ДТП, краже и прочем) и предлагают заплатить деньги за непривлечение к ответственности. И некоторые люди теряют бдительность, переводят немалые суммы.

Не редкость – мошенничества на сайтах объявлений о купле-продаже. Преступник звонит гражданину, разместившему объявление, говорит, что он желает приобрести товар и просит предоставить все данные своей банковской карты (в том числе и код безопасности) для якобы перевода на нее залога. Запомните: для перевода денег достаточно только номера карты! Никогда никому не сообщайте пароли и коды.

Или еще одна схема, ставшая классикой: преступник звонит или отправляет СМС о том, что банковская карта заблокирована или произошел сбой в системе, либо принята заявка на списание денежных средств.

Представляясь сотрудником банка, предлагает сообщить секретный код, пароль, набрать определенную комбинацию цифр на телефоне якобы для разблокировки. Первое, что нужно сделать в таком случае – это позвонить на горячую линию банка и сообщить о случившемся и, конечно, не следовать инструкциям авторов смс и звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе хулиганы разрушили цветочную композицию
В центре Махачкалы горит торговый центр «Пассаж»
В Ингушетии подросток получил медаль за спасение школьника
В Георгиевске из-за погоды введено поэтапное сопровождение автомобилей
На Ставрополье прогнозируется резкое усиление ветра
На Ставрополье в ДТП погиб водитель легковушки
116 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды
В центре Ставрополя произошло жесткое ДТП с иномаркой
После интимных откровений на 22-летнюю блогершу в хиджабе объявили охоту
На Ставрополье сильный ветер срывает рекламные баннеры, валит дорожные знаки
В Северной Осетии пассажирский поезд протаранил автомобиль "Нива"
В Ставрополе таксистов научат контраварийному вождению
В Ставрополе руководитель фирмы скрыл от налоговой более 15 миллионов рублей
Трое ставропольцев, угрожая ножом, отобрали у парней мобильные
В Ставрополе рассказали, как уберечься от мошенников
В Ставрополе исчез ветеран Великой Отечественной войны
Мэр Ставрополя рассказал о своей армейской службе в Крыму
Водитель "Приоры" скончался после столкновения с Mercedes-Benz в Чечне
В Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение из-за урагана
В ночной перестрелке в Северной Осетии один человек погиб и двое ранено
Украинская певица Анна Седокова экстренно отменила концерт в Ставрополе
Полиция занялась поиском убийцы бездомного пса в Железноводске