Трое ставропольцев, угрожая ножом, отобрали у парней мобильные
Злоумышленники напали на отдыхающих, когда те выходили из кинотеатра
Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Разбой»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл в Невинномысске в январе этого года. Двое 20-летних и один 19-летний ставропольцы встретили возле кинотеатра двух молодых людей.
Злоумышленники стали угрожать им ножом, отобрали мобильные телефоны и скрылись. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по краю.
Против них возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU