Трое ставропольцев, угрожая ножом, отобрали у парней мобильные

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:13:22+03:00

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Разбой» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Злоумышленники напали на отдыхающих, когда те выходили из кинотеатра

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Инцидент произошёл в Невинномысске в январе этого года. Двое 20-летних и один 19-летний ставропольцы встретили возле кинотеатра двух молодых людей.

Злоумышленники стали угрожать им ножом, отобрали мобильные телефоны и скрылись. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по краю.

Против них возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU