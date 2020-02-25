В Ставрополе руководитель фирмы скрыл от налоговой более 15 миллионов рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:21:56+03:00

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 15 миллионов 600 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Руководитель ООО «Единый Диспечерский центр» Ставрополя подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по региону, с октября 2016 по июнь 2017 года подозреваемый представлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 15 миллионов 600 тысяч рублей. Сейчас следователи изымают документацию, опрашивают сотрудников организации.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Невинномысске трое ставропольцев, угрожая ножом, отобрали у парней мобильные телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU