В Ставрополе руководитель фирмы скрыл от налоговой более 15 миллионов рублей
Руководитель ООО «Единый Диспечерский центр» Ставрополя подозревается в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по региону, с октября 2016 по июнь 2017 года подозреваемый представлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.
Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 15 миллионов 600 тысяч рублей. Сейчас следователи изымают документацию, опрашивают сотрудников организации.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Невинномысске трое ставропольцев, угрожая ножом, отобрали у парней мобильные телефоны.
ИСТОЧНИК KP.RU