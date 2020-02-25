В Ставрополе таксистов научат контраварийному вождению

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:48:27+03:00

Ставропольским пассажирам рекомендуют отказаться от поездки, если они заметили, что водитель находится в неадекватном состоянии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Организаторы мастер-класса также отметили, что хотели бы продолжить обучение на регулярной основе

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В краевом центре участились аварии с участием таксистов. По словам водителя такси с многолетним стажем, это связано с тем, что в таксисты берут всех подряд. Например, кто-то работает целый день в офисе, а по ночам «таксует».

Так, местные водители недавно выступили с инициативой пройти обязательное обучение контраварийному вождению перед устройством на работу в таксопарк. Об этом рассказали NewsTracker в Союзе профессиональных водителей такси.

Организаторы мастер-класса также отметили, что хотели бы продолжить обучение на регулярной основе. Они уже обращались с такой инициативой в ГИБДД и администрацию краевого центра, однако поддержки пока не получили.

Ранее «КП-Северный Кавказ» в пресс- службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью рассказали, что на Ставрополье стало больше аварий с участием таксистов-нелегалов. Чаще всего нарушения допускают таксисты, которых пассажиры вызывают через мобильные приложения.

В связи с этим ставропольским пассажирам рекомендуют отказаться от поездки, если они заметили, что водитель находится в неадекватном состоянии. А также немедленно сообщить данные этой машины в любую дежурную часть ГИБДД, либо по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU