В Северной Осетии пассажирский поезд протаранил автомобиль "Нива"

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:54:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажирский поезд столкнулся с машиной в Кировском районе Северной Осетии. Авария произошла на переезде селения Эльхотово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

- По уточненной информации в Кировском районе, железнодорожный переезд селения Эльхотово, столкновение автомобиля марки Нива и пассажирского поезда "Назрань - Москва". В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавший, госпитализирован в ЦРБ селения Эльхотово, - сказано в сообщении.

Для устранения последствий ДТП были привлечены четыре спасателя и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU