В Северной Осетии пассажирский поезд протаранил автомобиль "Нива"
Пассажирский поезд столкнулся с машиной в Кировском районе Северной Осетии. Авария произошла на переезде селения Эльхотово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.
- По уточненной информации в Кировском районе, железнодорожный переезд селения Эльхотово, столкновение автомобиля марки Нива и пассажирского поезда "Назрань - Москва". В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавший, госпитализирован в ЦРБ селения Эльхотово, - сказано в сообщении.
Для устранения последствий ДТП были привлечены четыре спасателя и одна единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU