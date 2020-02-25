2020-02-25T10:54:06+03:00
Происшествия

В Северной Осетии пассажирский поезд протаранил автомобиль "Нива"

На месте работают спасатели
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото с места событийФото с места событийФото: СОЦСЕТИ
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Пассажирский поезд столкнулся с машиной в Кировском районе Северной Осетии. Авария произошла на переезде селения Эльхотово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

- По уточненной информации в Кировском районе, железнодорожный переезд селения Эльхотово, столкновение автомобиля марки Нива и пассажирского поезда "Назрань - Москва". В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавший, госпитализирован в ЦРБ селения Эльхотово, - сказано в сообщении.

Для устранения последствий ДТП были привлечены четыре спасателя и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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