После интимных откровений на 22-летнюю блогершу в хиджабе объявили охоту
Известная скандальными выходками Малика Джикаева из Северной Осетии оконфузилась в своем Instagram. Вечером блогерша в хиджабе разоткровенничалась с фанатами о своей интимной жизни: неудачном браке, «взрослении», предпочтениях в постели:
Фото: соцсети героя публикации
Все ее stories мы не публикуем. За неприличную для мусульманки прямоту земляки прокляли Джикаеву и пригрозили:
- На тебя объявлена охота, - пишут на ее странице пользователи. - Сними хиджаб, пока другие не сняли. Да накажет тебя Аллах.
И это не первый раз. Малика срывала гнев жителей Северного Кавказа откровенными танцами, полуголыми фото, стрельбой из табельного оружия и дракой в хиджабе.
ИСТОЧНИК KP.RU