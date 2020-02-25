2020-02-25T11:23:27+03:00
Общество

После интимных откровений на 22-летнюю блогершу в хиджабе объявили охоту

Малика Джикаева снова нарвалась на угрозы от земляков [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсети героя публикацииФото: соцсети героя публикации
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Известная скандальными выходками Малика Джикаева из Северной Осетии оконфузилась в своем Instagram. Вечером блогерша в хиджабе разоткровенничалась с фанатами о своей интимной жизни: неудачном браке, «взрослении», предпочтениях в постели:

Фото: соцсети героя публикации

Фото: соцсети героя публикации

Все ее stories мы не публикуем. За неприличную для мусульманки прямоту земляки прокляли Джикаеву и пригрозили:

- На тебя объявлена охота, - пишут на ее странице пользователи. - Сними хиджаб, пока другие не сняли. Да накажет тебя Аллах.

И это не первый раз. Малика срывала гнев жителей Северного Кавказа откровенными танцами, полуголыми фото, стрельбой из табельного оружия и дракой в хиджабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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